Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу - день поминовения усопших

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 3 ноября.

Об этом сообщает сайт журнала "Фома".

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по н. ст.) был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году.

Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех русских воинов, павших на Куликовом поле. Собственно, с этим связан еще один смысл названия субботы «Димитриевская».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в 2018 году. Следующая родительская суббота будет отмечаться 2 марта 2019 года.