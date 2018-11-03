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Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу - день поминовения усопших

11:21, 03 ноября 2018
Православие
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Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу / foma.ru

Об этом сообщает сайт журнала "Фома".

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по н. ст.) был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году.

Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех русских воинов, павших на Куликовом поле. Собственно, с этим связан еще один смысл названия субботы «Димитриевская».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в 2018 году. Следующая родительская суббота будет отмечаться 2 марта 2019 года.

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