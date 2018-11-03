В Запорожской епархии УПЦ проводят фотоконкурс имени апостола Андрея Первозванного

В Запорожской епархии УПЦ проводят ежегодный фотоконкурс «Наследие святого апостола Андрея Первозванного».

Приём работ на конкурс будет проходить по 5 декабря, сообщается на сайте Запорожской епархии.

"Опыт прошедших конкурсов показал насколько интересно участвовать в них фотолюбителям, как с огромным стажем, так и начинающим. Огромное количество радующих глаз фоторабот, интрига победы, интересные и нужные призы всё это вдохновляет участников на протяжении тех нескольких месяцев, которые продолжается конкурс" - говорится в сообщении.

Работы подаются на конкурс в соответствии с номинациями:

- «Как прекрасен этот мир» (пейзажная и макросъемка);

- «Запорожье – город православный» (фото нашего города и его жителей: архитектурное фото, репортаж, пейзаж);

- «Настроение»;

- «День Радости» (торжества как личные, так и общественные);

- «Фантазия» (фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием компьютерной графики);

- «Любовь милосердствует» (фото связанные с жизнью больных людей, сирот, инвалидов и волонтёрской деятельностью);

- «Цветы Жизни» (детское фото);

- «В поте лица твоего» (Фото профессионалов за работой; репортаж; портрет);

- «И в радости, и в скорби» (семейные фото, возможно архивные);

- «Специальная номинация» (единогласным решением жюри выбираются работы вне номинаций).