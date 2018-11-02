В Ладыжинский интернат община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь

Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова и иерей Иоанн Феер посетили 1 ноября интернат для людей с инвалидностью города Ладыжин Винницкой области.

Администрации медицинского учреждения по благословению архиепископа Бородянского Варсонофия была передана партия фруктов (яблоки, бананы, мандарины, груши, виноград), печенье, пирожные, торты, свежая выпечка, канцелярские товары. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

"Интернат находится в лесной зоне в 7 км от маленького городка Ладыжин, к нему ведет единственная дорога, по которой два раза в день курсирует автобус с сотрудниками. Регулярного транспортного сообщения с интернатом нет. Делегацию из Кафедрального собора, которая привезла в интернат благотворительную помощь, встретил благочинный Ладыжинского церковного округа и настоятель строящегося Георгиевского собора протоиерей Вадим Топилин. Священник с матушкой показали дорогу и предварительно договорились о встрече с персоналом интерната", - рассказали сотрудники социального отдела.

На данный момент в интернате находятся 140 человек в возрасте от 16 до 40 лет, которые были оставлены в детстве родителями.

Община Кафедрального собора выражает благодарность людям, которые оказывают помощь детям, инвалидам, сиротам, многодетным семьям через пожертвования вещами, игрушками, продуктами, финансами, духовной литературой.