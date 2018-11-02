В Покровском монастыре Киева почтили память преподобной Анастасии Киевской

В киевском Покровском женском монастыре 2 ноября, в день празднования обретения мощей преподобной княгини Анастасии Киевской, почтить память святой основательницы обители.

В этот день Управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в обители, сообщается на странице владыки в фейсбук.

После Евангельского чтения владыка Антоний обратился к верующим с архипастырским словом.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения митрополит Антоний совершил молебен святой Анастасии перед ее честными мощами, после чего поздравил сестер обители и всех присутствующих с праздником и благословил всех.

Справка «УНИАН-Религии»

Преподобная Анастасия (до принятия иночества Александра) родилась в 1838 году в семье принца Ольденбургского Петра Георгиевича. Уже в юные годы помогала бедным и больным детям. В 1856 г. перешла в Православие и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, брата императора Александра II. Спустя двадцать лет великая княгиня, страдавшая от рака, уехала на лечение за границу, а затем в Киев, где в 1889 году основала Покровский монастырь. Здесь великая княгиня, долгие годы прикованная к постели, получила чудесное исцеление и стала ходить. После кончины супруга в 1891 году тайно приняла постриг с именем Анастасия.

Её трудами при обители были открыты больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, амбулатория, бесплатная аптека, училище и приют для девочек-сирот, приюты для неизлечимо больных женщин и для слепых. Преподобная Анастасия сама ухаживала за пациентами, по многу часов простаивала ассистенткой во время хирургических операций, неопустительно посещала богослужения.

Святая Анастасия скончалась в Светлый четверг, 26 апреля, в 1900 году. Была прославлена в лике местночтимых святых Киевской епархии 24 января 2010 года. Празднование памяти установлено на Светлый четверг, а также 2 ноября - день обретения мощей.