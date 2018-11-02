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На Ровенщине освятили новый православный храм в честь преподобной Параскевы Сербской

19:27, 02 ноября 2018
Православие
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На Ровенщине освятили новый православный храм / sarny.church.ua

В этот день митрополит Сарненский и Полесский Анатолий прибыл в село Крупово, Дубровицкого района для освящения храма в честь преподобной Параскевы Сербской, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

/ sarny.church.ua

Во время чина освящения владыка Анатолий заложил святые мощи в святой Престол. 

После освящения в храме была совершена первая Божественная Литургия архиерейским чином.

По завершению Божественной Литургии владыка поблагодарил церковную общину и настоятеля - протоиерея Александра Ксендзюка за труды по строительству храма.

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