На Ровенщине освятили новый православный храм в честь преподобной Параскевы Сербской
19:27, 02 ноября 2018Православие
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На Ровенщине освятили новый православный храм / sarny.church.ua
На Ровенщине 2 ноября освятили новый православный храм.
В этот день митрополит Сарненский и Полесский Анатолий прибыл в село Крупово, Дубровицкого района для освящения храма в честь преподобной Параскевы Сербской, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.
Во время чина освящения владыка Анатолий заложил святые мощи в святой Престол.
После освящения в храме была совершена первая Божественная Литургия архиерейским чином.
По завершению Божественной Литургии владыка поблагодарил церковную общину и настоятеля - протоиерея Александра Ксендзюка за труды по строительству храма.
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