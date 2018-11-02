На Ровенщине освятили новый православный храм в честь преподобной Параскевы Сербской

На Ровенщине 2 ноября освятили новый православный храм.

В этот день митрополит Сарненский и Полесский Анатолий прибыл в село Крупово, Дубровицкого района для освящения храма в честь преподобной Параскевы Сербской, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

Во время чина освящения владыка Анатолий заложил святые мощи в святой Престол.

После освящения в храме была совершена первая Божественная Литургия архиерейским чином.

По завершению Божественной Литургии владыка поблагодарил церковную общину и настоятеля - протоиерея Александра Ксендзюка за труды по строительству храма.