Как правильно поминать усопших

Завтра, 3 ноября, православные отмечают Димитровскую субботу - день поминовения усопших.

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», — пишет святитель Иоанн Златоуст.

Молитва об усопших — это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошёл в мир иной.

По большому счёту, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике — всё это дань традициям, пусть и благочестивым. Но вечно живая душа почившего, ожидая суда Божия, испытывает огромную потребность в нашей постоянной молитве. Вот почему домашняя молитва о близких, молитва на кладбище у могилы усопшего — долг всякого православного христианина.

Особенную помощь почившим оказывает поминовение в церкви. Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). Также нужно отслужить панихиду.

В определенные дни года Церковь творит поминовение всех от века почивших православных христиан — как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто был настигнут внезапной смертью и не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви.

Панихиды, которые совершаются в такие дни, называются вселенскими, а сами дни — вселенскими родительскими субботами. Все они не имеют постоянного числа, а связаны с переходящим великопостно-пасхальным циклом:

1. Суббота мясопустная — за восемь дней до начала Великого поста, накануне Недели о Страшном Суде.

2. Родительские субботы — на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.

3. Троицкая родительская суббота — накануне дня Святой Троицы, на девятый день после Вознесения.

Накануне каждого из этих дней в храмах служатся особые заупокойные богослужения — парастасы, а утром после литургии бывают вселенские панихиды.

Кроме этих общецерковных дней, Православная Церковь установила еще некоторые, а именно:

4. Радоница — пасхальное поминовение усопших, бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник (17 апреля).

5. Димитриевская родительская суббота — день особого поминовения убитых воинов, первоначально установленный в память о Куликовской битве, а впоследствии ставший днем моления за всех православных воинов и военачальников. Бывает в субботу, предшествующую восьмому ноября — дню памяти великомученика Димитрия Солунского.

6. Поминовение усопших воинов — 9 мая.

Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усопший православный христианин должен ежегодно поминаться в дни его рождения, кончины, в день именин. Очень полезно в памятные дни жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.

По материалам Горловской епархии УПЦ.