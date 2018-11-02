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В Константинопольском патриархате обнародовали название Церкви, которая получит Томос

13:35, 02 ноября 2018
Православие
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Архиепископ Тельмиский Иов (Геча) / bbc.com

Об этом сказал архиерей Константинопольского патриархата, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей, доктор богословия архиепископ Тельмиский Иов (Геча) в интервью ВВС.

"Не «Украинская Православная Церковь», потому что Церковь есть единая... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству". На греческом языке названия Церквей так и звучат: Православная Церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия - Болгарская, Сербская или Русская Православная Церковь - употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", - объяснил архиепископ Иов.

Как сообщалось, дискуссия относительно названия будущей Церкви началась после того, как Константинопольский Патриархат на заседании Синода 9-11 октября подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви в Украине, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского Патриархата. Также было принято решение «снять анафему» с главы УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария. Также было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского Патриархата.

15 октября Священный Синод Русской Православной Церкви прекратил евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.

Глава УПЦ КП заявлял, что Церковь, которая получит Томос, должна называться "Украинская Православная Церковь". Однако такое официальное юридическое название Церкви уже существует на канонической территории Русской Православной Церкви.

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