Православные отметили память преподобного Феофана Рыхловского
13:03, 02 ноября 2018Православие
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Богослужение в день памяти преподобного Феофана Рыхловского / orthodox.cn.ua
Богослужение в день памяти преподобного Феофана Рыхловского, 1 ноября, было совершено в Успенском храме пгт Короп.
Богослужение совершили представители епископата УПЦ в сослужении духовенства, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
За богослужением была произнесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
В конце богослужения состоялся молебен перед ракой с честными мощами преподобного Феофана Рыхловского.
После завершения молебна архиепископ Климент обратился к верующим со словом проповеди. Также он поздравил протодиакона Андрея Лотанюка с 35-летием и вручил юбиляру просфору.
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