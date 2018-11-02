цей матеріал доступний українською

Православные отметили память преподобного Феофана Рыхловского

13:03, 02 ноября 2018
Православие
216 0
Богослужение в день памяти преподобного Феофана Рыхловского / orthodox.cn.ua

Богослужение совершили представители епископата УПЦ в сослужении духовенства, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

За богослужением была произнесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

В конце богослужения состоялся молебен перед ракой с честными мощами преподобного Феофана Рыхловского.

После завершения молебна архиепископ Климент обратился к верующим со словом проповеди. Также он поздравил протодиакона Андрея Лотанюка с 35-летием и вручил юбиляру просфору.

3
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter