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На Днепропетровщине построят православный храм в честь преподобного Сергия Радонежского

10:47, 02 ноября 2018
Православие
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В Перещепино положено начало строительства нового храма / eparhia.dp.ua

В городе Перещепино 1 ноября состоялась установка и освящение креста на месте строительства храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

Торжественный чин возглавил протоиерей Сергий Заброцкий настоятель Свято-Покровского храма поселка Кулебовка, благочинный Второго Новомосковского церковного округа в сослужении духовенства, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Необходимость в еще одном приходе родилась более 10 лет назад и была идея построить монастырь в честь святого преподобного Сергия Радонежского, горсоветом была выделена земля, но вследствие разных причин на этом этапе все и остановилось. В 2017 году настоятелем новообразованной общины митрополитом Иринеем назначен протоиерей Андрей Петрич и были организованы регулярные богослужения. Парафия остро нуждается в своем помещении.

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