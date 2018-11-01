В Винницкой области освятили новый православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери

На Винниччине 1 ноября митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит совершил чин освящения нового храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Жабеливка Винницкого района.

После освящения Архипастырь вместе с духовенством района совершил первую Божественную литургию в храме, сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.

Во время богослужения молились ветераны АТО и матери погибших в АТО местных жителей.

После Литургии и крестного хода вокруг храма митрополит Агапит поздравил настоятеля храма протоиерея Анатолия Кузнецова и прихожан с освящением храма. По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия владыка Агапит наградил отца Анатолия орденом святого равноапостольного князя Владимира. Также орденами, медалями и благословенными грамотами Винницкой епархии были награждены меценаты и активные прихожане храма.