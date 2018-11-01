На Кипре наместник Святогорской лавры возглавил международный монашеский форум

Делегация во главе с наместником Свято-Успенской Святогорской лавры митрополитом Святогорским Арсением вчера прилетела в г. Ларнака (остров Кипр, Греция) для участия в международной конференции, которая началась сегодня.

Конференция «Монашество России и Кипра: духовно-культурные связи» началась сегодня и продлится три дня. Как член Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству архиерей Украинской Православной Церкви владыка Арсений возглавляет этот форум, сообщает "Фома в Украине".

Всего в делегацию от РПЦ вошли более 50 человек. Это: наместник Донского монастыря епископ Бронницкий Парамон, епископ Дмитровский Феофилакт, епископ Туапсинский Дионисий, игумены и игумении монастырей Русской Православной Церкви, а также сопровождающие лица в священном сане, хор, организаторы и переводчики.

Многочисленную делегацию монашествующих встретил митрополит Тамасский и Оринисский Исаия (Кипрская Православная Церковь). В Ларнаке участники конференции посетили храм в честь праведного Лазаря Четверодневного, монастырь равноапостольной Феклы.