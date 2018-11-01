Аэропорт Симферополя предлагают назвать в честь святителя Луки Крымского

Аэропорт Симферополя могут назвать именем выдающегося святого и врача святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

Имя святителя Луки вошло в перечень имен для симферопольского воздушного порта в рамках проходящего конкурса по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам в разных регионах страны, сообщает сайт Крымской епархии УПЦ.

За святого Луку Крымского проголосовали более 500 человек, что позволит включить его имя в третий этап Всероссийского конкурса.

В рамках конкурса «Великие имена России» на специальном портале любой желающий может оставить предложение и сделать свой личный выбор по названию аэропортов страны в честь выдающихся соотечественников. Финальное голосование за имена российским аэропортам пройдет с 12 по 30 ноября 2018 года.