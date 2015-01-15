Грузинский Патриарх станет крестным отцом еще 1000 детей
10:41, 15 января 2015Православие
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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II станет крестным отцом еще 1000 малышей, сообщает «Тбилисская неделя».
Как сообщили в молодежном центре «Дзлеваи» при Патриархии, 38-е по счету массовое крещение состоится в праздник Крещения, 19 января, в соборе Святой Троицы.
Все крестники Патриарха получат свидетельства о крещении, крестики и Рождественскую эпистолу Патриарха.
В данное время крестниками Патриарха Грузинского уже являются 22 059 детей. Крестить своего ребёнка у Патриарха могут венчанные родители, у которых рождается третий и последующий ребёнок.
Эта инициатива Патриарха направлена на улучшение демографической ситуации в стране и повышение рождаемости.
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