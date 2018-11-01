В Ботсване Патриарх Ириней освятил первый сербский храм

Патриарх Сербский Ириней освятил первую сербскую Церковь в Ботсване.

Храм в столице африканской республики городе Габороне посвящен святому Савве Сербскому, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на официальный сайт СПЦ.

Сегодня в Ботсван живет немало православных греков, около 40 сербских семей (в основном в Габороне), а также русские, болгары и румыны. В течение последних 30 лет греческая община пыталась основать собственный храм, однако эти попытки не привели к успеху.

Труды, направленные на открытие в Ботсване сербской православной церкви начались на Пасху 2015 года, когда Габороне посетил служащий в ЮАР священник Исайло Маркович. Вскоре глава сербской общины Миливой Николич и его супруга пожертвовали свои собственные средства на приобретение земельного участка, на нем был водружен крест и начался сбор денег на строительство храма.

В том же году сербская делегация посетила Патриарха Иринея, который дал свое благословение на строительство. Строить храм также благословил Александрийский Патриарх Феодор. После этого в Габороне побывал архиепископ Йоханнесбургский и Преторийский Дамаскин, который знакомился с планами сербской общины.

В течение последующих месяцев проходило согласование вопроса с местными властями, которые не дали разрешение на возведение храма в изначально запланированном месте. В итоге церковь было решено построить в Пакалане – самом отдаленном районе столицы. В июле 2016 был куплен новый участок взамен старого, и снова спонсором выступил Миливой Николич.

22 июля на земельном участке состоялась первая молитва и был установлен крест, а 15 октября был заложен первый камень в основание храма. В фундамент церкви легли камни, привезенные из Белграда, Крушеваца, Арханджеловаца, Студеницы, Острожского монастыря, Нови-Сада, а также из Мир Ликийских – с гробницы святого Николая.