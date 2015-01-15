Штаб помощи украинским беженцам в Москве ввел ограничения на повторную помощь

С 2015 года Общецерковный штаб помощи украинским беженцам в Москве ввел ограничения в правила оказания помощи беженцам. Об этом сообщает Диакония.ru.

«Теперь получить продукты, вещи и лекарственные препараты можно единовременно, а повторная помощь оказывается только особо нуждающимся гражданам — инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям», — рассказал сотрудник Синодального отдела по благотворительности Алексей Шашков. По его словам, количество людей, обращающихся за помощью, не уменьшается, и составляет 120-150 человек ежедневно.

С начала нового года в Общецерковный штаб помощи беженцам обратились 1179 человек, из них 952 получили вещевую и продуктовую (в том числе лекарственную) помощь. Для 14 беженцев были приобретены билеты до места пребывания.

Всего с конца июля 2014 года 11 959 человек обратились в Общецерковный штаб. Вещевая помощь, включая принадлежности для школы, была оказана 8278 беженцам. Продуктовые наборы и лекарства получили 8220 человек. Для 596 беженцев приобретались билеты, а для 177 оплачивалось проживание в хостеле.

По данным на 31 декабря 2014 года, на помощь беженцам с Украины Синодальным отделом по благотворительности собрано 58 млн 314 тысяч рублей. Из этих средств потрачено 53 млн 100 тысяч рублей.