В Днепре выступил монашеский хор Свято-Троицкого Ионинского монастыря

Вечером 29 октября в Днепровском академическом театре драмы и комедии, по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, центр православной культуры «Лествица» представил очередной музыкальный проект Андрея Шипко Место встречи – «Остров классики».

В этот раз зрителей порадовал монашеский хор Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря Киева под управлением регента профессора, заслуженного деятеля искусств Украины протоиерея Дмитрия Болгарского, сообщает сайт Днепровской епархии УПЦ.

Перед началом концерта весь зал аплодисментами приветствовал митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, управляющего Днепропетровской епархией Украинской Православной Церкви, которого поздравили с 25-летним юбилеем служения на Днепропетровский кафедре.

В программе выступления прозвучали песнопения первых веков христианства – композиции почти двухтысячелетней давности и самые современные образцы православных песнопений.

Концертная программа была посвященная 30-летию возрождения монашеской жизни Успенской Киево-Печерской Лавры, которое торжественно отмечается в этом году.