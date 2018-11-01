Наиболее эффективно сегодня писать о Церкви в стандартах светской журналистики - фестиваль СМИ

Христианское свидетельство миру, рассказ о Спасителе - главная цель информационной миссии Православной Церкви, а не победа в споре над оппонентом.

Об этом сказал Патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», сообщает сайт журнала «Фома».

"Участники информационных войн всегда своей целью имеют победу над оппонентом. Вот этими информационными войнами наполнено современное медийное пространство", - отметил Патриарх Кирилл.

В свою очередь он призвал представителей православных СМИ "передавать людям свидетельство о Христе, о Церкви, о спасении, но не словами церковной проповеди, а присущими современной журналистике словами, мыслями и категориями".

При этом он напомнил об ответственности информационного служения, призвав православных журналистов не гоняться за рейтингами.

"Если вы берете на себя смелость и ответственность представлять Церковь перед Богом, если вы сознаете, что вашим главным делом является свидетельство о христианской истине, то в соответствии с этим должна выстраиваться и тактика вашей работы. Умение отличать правду от того, что лишь на нее похоже, мужество распространять правду, а не ложь, рассчитанную на высокие рейтинги и лайки, - вот, что должно отличать профессионала", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Форум православных СМИ «Вера и слово» собрал представителей более чем 300 епархий. Также в Москву на фестиваль приехала делегация Украинской Православной Церкви, а в храме Христа Спасителя открылась выставка, посвященная 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.