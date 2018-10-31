Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл раскрыл подробности своего визита на Фанар, который состоялся 31 августа.

Об особенностях встречи с Константинопольским Патриархом Варфоломеем он рассказал, отвечая на вопросы участников фестиваля православных СМИ "Вера и слово", сообщает российское информагентство.

"Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал - нет, это не унизительно <…>. Я готов пешком идти куда угодно - с тем чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня", - рассказал он.

"Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим…»" - добавил он.

Патриарх Кирилл рассказал о позиции Патриарха Варфоломея.

"Позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально. Но все-таки еще раз хочу сказать: надежда умирает последней. Поговорили «от сердца к сердцу», но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", - заключил предстоятель РПЦ.