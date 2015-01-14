В Греции проходят торжества в честь канонизации старца Паисия

Звоном колоколов всех монастырей и приходских храмов встретили священнослужители, монашествующие и миряне Фтиотидской митрополии новость о решении Константинопольского Патриархата прославить в лике святых старца Паисия Святогорца.

В кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы все желающие могли поклониться большой иконе святого Паисия.

Митрополит Фтиотидский Николай в присутствии сонма клириков и большого числа мирян отслужил благодарственный молебен.

Жители области Фтиотида испытывают особое благоговение к преподобному Паисию, который во время гражданской войны в Греции проходил здесь армейскую службу.

Митрополит Николай рассказал, что в ближайшее время Фтиотидская епархия планирует организовать множество культурных мероприятий, посвященных старцу Паисию, с которым владыка Николай, многие клирики и миряне были лично знакомы и состояли в тесной духовной связи.

В заключение митрополит Николай сказал: «В наше трудное время прославление вселенского святого преподобного Паисия поддерживает народ, возрождает в нем надежду на преодоление нравственного и экономического кризиса».

Рravoslavie.ru