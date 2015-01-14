Январский выпуск журнала «Фома в Украине» посвящен теме примирения и прощения

Вышел в свет первый номер журнала для сомневающихся «ФОМА в Украине» в 2015 году. Он посвящен теме примирения и прощения. «В наши дни, когда и в обществе, и в мире уровень озлобленности и агрессии зашкаливает за все допустимые рамки, так важно говорить о причинах разделения и способах его преодоления. Особенно — в период Святок, когда все христиане вспоминают пришествие Христа Спасителя» — пишут журналисты издания.

Сугубо остро проблему вражды поднимают авторы рубрики «Тема». В трех публикациях Дмитрий Соколов-Митрич, Александр Ткаченко и Елизавета Глинка, вспоминая наглядные примеры из реальной жизни, показывают, как легко людям соскользнуть в пропасть ненависти и непонимания, и как трудно простить и примириться. Выход из сложившейся ситуации предлагается неудобный, некомфортный, но действенный и верный — любить и прощать вопреки всему и без оглядки на различные условности, созданные конкретным моментом или сиюминутной выгодой.

Похожие мысли проводит в своем интервью и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Владыка, в частности, отмечает, что обида или агрессия является проявлением слабости, а не силы. И если на любом уровне — межличностном, семейном, коллективном, общественном, межгосударственном — будут вместо злобы проявлены мудрость и стремление к миру, конфликтов станет гораздо меньше, поскольку исчезнет почва для их возникновения.

Одним из симптомов разобщенности и ненависти является мстительность. Во все времена находились люди, настолько не умеющие прощать и забывать обиды, что готовы сделать все возможное для причинения ответного зла. И довольно часто в подобных случаях ссылаются на книгу Псалмов, которая изобилует «мстительными» стихами.

Но детальный анализ текстов говорит совсем о другом, и даже в этих, зловещих, на первый взгляд, местах Писания речь идет о мире и о прощении, о том, что человек даже в самых жутких и непрощаемых случаях должен оставаться непоколебим в своем прощении обид. Если же не прощать, то и счастья не будет. Эту нехитрую мысль проводит в своей публикации «Нет в жизни счастья» Александр Ткаченко.

Часто причины для недовольства — самые пустые, самые ничтожные и дешевые, не стоящие даже того, чтобы из-за них обижались. Или были несчастными. Как анамнез звучат слова автора этой статьи: «Часто люди просто боятся жертв, которых неизбежно потребует от них большая любовь. И довольствуются „маленькой“ любовью, не понимая, что сами лишают себя возможности стать счастливыми».

Январский номер интересен не только «метафизической» составляющей. В нем много статей, посвященных святыням и людям. Например, Юлия Маковейчук рассказывает о древнейших храмах Кавказа, священник Ярослав Антосюк — о Православии в Польше.

«Что ожидало в XIX веке паломника, решившегося ехать на Святую землю? Дорога длиной в несколько месяцев, а то и год, через всю Родину, две недели пароходом в каютах третьего класса и — неизвестность. Он мог простудиться в пустыне, замерзнуть в горах по дороге в Галилею, как замерзли насмерть несколько сотен паломников в 1894 году, мог быть обворован бедуинами и не всегда знал, где будет ночевать и что есть, а единственным его ориентиром на местности было Евангелие», — так начинается рассказ Валерии Михайловой об Императорском Православном Палестинском Обществе («К Богу на ослике»). На трех разворотах, подкрепляя факты уникальными фотографиями, автор повествует удивительную историю славянского присутствия на Святой Земле.

А тех, кто любит живопись, вряд ли оставит равнодушным материал о художнике Александре Иванове и его великом шедевре — «Явление Христа народу». Искусствовед Инна Волошина намечает основные этапы развития творчества художника и показывает, как эти перемены отразились в работе, которую Иванов создавал практически всю жизнь.

Журнал «ФОМА в Украине» напоминает, что свежий номер издания можно купить в церковных лавках. А приобрести любой выпуск журнала и оформить подписку на 2015 год удобнее всего на сайте http://foma.in.ua.