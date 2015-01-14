Предстоятель УПЦ посетил Черновицко-Буковинскую епархию

Предстоятель Украинской Православной Церкви посещает Черновицко-Буковинскую епархию.

13 января Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов.

Его Блаженству сослужили архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Хотинский Евсевий и духовенство епархии.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель поздравил всех присутствующих за богослужением с Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом по старому календарю. Его Блаженство пожелал пастве Господня мира. По установившейся традиции Черновицко-Буковинской епархии Блаженнейший Владыка обратился к верующим на украинском и румынском языках.

14 января, в день праздника Обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском Банченском монастыре на Буковине.

Его Блаженству сослужили архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Банченский Лонгин, епископ Хотинский Мелетий и духовенство епархии.

По окончании Литургии Предстоятель поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым, праздником Обрезания Господня, днем памяти святителя Василия Великого и Новым годом.

«Пусть молитвами святителя Василия Великого Господь хранит каждого из вас. Желаю всем счастья, здоровья, благословения, чтобы мир Божий всегда находился и в наших душах, и в нашей Украине, и чтобы мы были всегда достойными этого Божьего благословения», - обратился к пастве Блаженнейший Владыка.

После богослужения Его Блаженство посетил детский дом в селе Молница, о котором заботится братия Банченского монастыря. Он поздравил детей с праздниками и вручил им подарки. Воспитанники детского дома также поздравили Предстоятеля, спев ему рождественские колядки.

Синодальный информационный отдел УПЦ