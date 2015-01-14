За что канонизировали святителя Петра (Могилу)

13 января Церковь отмечает день памяти святителя Петра (Могилы), который стоял у истоков православных духовных школ. Основанная им Киевская коллегия, преобразованная в начале XVIII века в Киево-Могилянскую академию, стала первым высшим учебным заведением на восточнославянских землях. В то же время личность митрополита Петра (Могилы) даже после канонизации вызывает неоднозначные оценки в церковной среде. Доцент Киевской духовной академии архимандрит Сильвестр (Стойчев) рассказал, за что канонизировали святителя Петра и почему не правы его оппоненты.

— Митрополит Петр — один из тех людей Церкви, в чей адрес можно услышать критику и даже упреки. Такое отношение к нему — не новое явление. Ему ставили в вину разное: от активной включенности его в политику своего времени до западного влияния в богословии. Наверное, и то, и то имело место, но все же Киевский митрополит канонизирован Церковью как святой.

Конечно, найдутся те, кто будет критиковать канонизацию Петра Могилы. Но верующий народ верит Православной Церкви, которая, в том числе и в этом конкретном случае, узнала в лице иерарха не просто церковного деятеля, пусть и выдающегося, но именно святого. Ведь канонизируют не за таланты, успехи и достижения, но за святость.

Всевозможные обвинения в адрес святителя Петра, как правило, строятся вокруг того, что, дескать, через него западное влияние прорвалось в православное богословие, что он все организовывал по западному образцу, тем самым искажая и отступая от исконного своего, православного. Подобного рода утверждения характерны не только для совсем поверхностных «знатоков» религиозной ситуации того времени, но и для очень авторитетных специалистов, таких как прот. Георгий Флоровский.

При прочтении определенных пассажей Флоровского о Петре Могиле не оставляет ощущение, что автор, так много говоривший о важности исторического фактора при изучении культуры каждой эпохи, как бы совсем игнорирует свой же тезис, рассуждая о Петре Могиле. Он судит о митрополите не с позиции ресурсов, задач и целей, которые были у Могилы, но с точки зрения чего-то идеального: идеальной православной культуры, идеального православного образования, идеальной православной духовной школы и т.п. Вероятно, такой подход имеет право быть, но вряд он может быть назван историческим.

Кроме того, такой принцип обесценивает заслуги многих святых, которые для своего времени сделали что-то действительно выдающееся в области религиозного образования и богословия, но с вышеуказанной позиции их достижения очень удобно низводится до уровня чего-то не только малозначимого, но и даже ущербного.

Например, труды свт. Геннадия в области собирания всех книг Священного Писания тоже могут быть раскритикованы с точки зрения западного влияния, но ведь для своего времени это было грандиозное событие, предпринятое им в рамках защиты православной веры. Точно так же «Просветитель» прп. Иосифа Волоцкого с точки зрения высот богословской науки XIX века может выглядеть просто как собрание цитат, но для своего времени эта книга послужила важным источником знакомства широких кругов с некоторыми аспектами православного вероучения и давала материалы к защите православной веры.

Также надо отчетливо понимать, что свт. Петр (Могила) создал духовною школу, так как до него ее не было вовсе! Конечно, можно приводить десятки примеров, что они были при разных монастырях, в том числе и киевских, но тут имеется в виду не школа как собрание учеников, обучаемых по какой-либо программе, но школа как среда, в которой формируется интеллектуальная атмосфера, позволяющая воспитывать и передавать определенный интеллектуальный и нравственный опыт.

То, что опыт Петра Могилы удачен, доказало само время — его школам не одна сотня лет. Он смог создать жизнеспособную духовную школу, которая не развалилась, не разбежалась после 2-3 выпусков, или после отъезда или смерти лучших своих преподавателей. Могила создал не просто коллегию, а систему образования, давшую ресурсы для удовлетворения многих потребностей Церкви.

Да, эти школы были созданы по западному образцу и носили в себе и ряд недостатков этой системы образования. Но в принципе именно этот шаг Киевского митрополита стал толчком к феномену, который известен как русская богословская школа. Создание коллегии позволило выровнять ситуацию между образованным латинским духовенством и плохо образованным православным, что в свою очередь имело решающее значение в области миссионерской.

Кроме того, святитель Петр (Могила) заслужил имя великого иерарха еще одним своим деянием, о котором, к сожалению, мало вспоминают, но плодами которого мы пользуемся до сих пор. Он приложил массу сил по благоустройству Киево-Печерской лавры и святых пещер в частности. Знакомые многим виды Лавры (в том числе пещер) — результат трудов свт. Петра. И не только к внешнему благолепию Лавры он имел отношение, но и к собиранию сведений о житиях ее подвижников. Эти два деяния — создание коллегии и труды по благоустроению Лавры — сделали свт. Петра поистине величайшим Киевским святителем.

Человеку трудно судить, кто святой, а кто нет. Но сомнение в святости свт. Петра на основании каких-то надуманных обвинений было бы недопустимой ошибкой. Конечно, были и недостатки в его богословских сочинениях и принятых решениях, но главное помнить, что святой — не тот, кто безошибочен и безгрешен, но тот, кто всю свою жизни и все упование возложил на Бога и кто все свои силы и таланты посвятил на служении Богу и Церкви, не ища при этом своего, не превозносясь, но смиренно живя так, как этого требует вера христианская.

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