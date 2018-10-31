300 исторических фотографий Киево-Печерской лавры представили в храме Христа Спасителя

Экспозиция «Крестный путь Лавры», приуроченная к 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре, представлена в московском храме Христа Спасителя.

Около 300 снимков можно увидеть на выставке, сообщил главный редактор журнала «Фома в Украине» протодиакон Александр Карпенко на своей странице в Фейсбук.

«Более 1500 фотографий были отобраны для работы творческой группы, около 300 снимков вошли в состав экспозиции. Фотовыставка, построена так, что зритель может пройти вместе с насельниками Лавры весь ХХ век, ознакомиться с основными вехами новейшей истории и главными Лаврскими святынями», - рассказал он.

Отец Александр рассказал о миссии выставки.

«Мы постарались передать все ключевые события на пути Лавры в ХХ веке. Беспристрастный объектив фотографа уловил их в портретах и панорамах, исторических видах и зарисовках: радостных и печальных, трагических и возвышенных – всё это - страницы нашей общей истории. Истории не только Лавры, но и всей страны, с народом которой монастырь прошел свой Крестный путь – через весь XX век – от смерти к воскресению», - отметил он.

Отец Александр подчеркнул, что «за 30 лет, которые прошли с возрождения молитвы и монашеского подвига было сделано многое. Лавра приобрела вид еще более благолепный, чем в дореволюционную эпоху. В обители началась масштабная реконструкция храмов и строений, большинство из которых на момент передачи находились в руинах. Многое приходилось возводить практически заново. Возрождались и сами традиции монашеской жизни, лаврского богослужения и пения».

Как сообщалось ранее, Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл посетил фотовыставку 30 октября в сопровождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.