В столичный Голосеевский монастырь в день 30-летия со дня смерти монахини Алипии пришли более 100 тысяч православных

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30 октября, в день 30-й годовщины со дня кончины монахини Алипии (Авдеевой) - подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, пришли более 100 тысяч киевлян и гостей города.

Праздничное богослужение в монастыре возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", после Божественной литургии состоялась панихида по матушке Алипии. Также в этот день всех гостей праздника ждала традиционная праздничная трапеза - раздача известного монастырского угощения в память о матушке.

Как сообщили в Голосеевском монастыре, "все желающие поблагодарить матушку за оказанную помощь или попросить ее молитв, могут прийти в монастырь круглосуточно.По 31 октября доступ в ее усыпальницу будет открыт всю ночь".

В честь 30-летия кончины монахини Алипии монастырь издал уникальную книгу о чудесах и исцелениях по святым молитвам подвижницы.

Справка «УНИАН-Религии»

Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре. По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи. 30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева. 18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.