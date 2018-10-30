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В РПЦ считают, что "трагедия в Украине имеет мистическое измерение"

21:18, 30 октября 2018
Православие
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В РПЦ считают, что "трагедия в Украине имеет мистическое измерение" / Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Патриарх Кирилл объясняет действия Константинополя в Украине "глобальным заказом на разрушение острова свободы", которым является Русская Православная Церковь.

Об этом Предстоятель РПЦ сказал на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово, сообщает «Украинская правда», цитируя российские СМИ.

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так", - сказал Предстоятель РПЦ.

Вместе с тем он объяснил, почему называет Православие "островом свободы".

"Мы свободны от господства чужих над нами мыслей", - пояснил Патриарх Кирилл.

По его мнению, "трагедия Украины имеет мистическое измерение".

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