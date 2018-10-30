В храме Христа Спасителя открылась выставка, посвященная Киево-Печерской лавре
20:38, 30 октября 2018Православие
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В храме Христа Спасителя открылась выставка, посвященная Киево-Печерской лавре / foto.patriarchia.ru
В храме Христа Спасителя в Москве открылась выставка, посвященная 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.
Фотовыставка «Крестный путь Лавры» включает фотографии разных лет, которые рассказывают о жизни обители на протяжении более века - от дореволюционного периода до наших дней, сообщает patriarchia.ru.
Патриарх Кирилл посетил фотовыставку в сопровождении наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.
Также в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась встреча Патриарха Кирилла с участниками VIII Международного фестиваля «Вера и слово», который проходит в подмосковном пансионате «Клязьма».
Фестиваль проходит раз в два года, начиная с 2004 года. В этом году центральными темами форума стали социальное и молодежное служение Церкви.
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