На международном фестивале православных СМИ презентовали фильм о Киево-Печерской лавре

На VIII Международном фестивале «Вера и слово» состоялся показ фильма «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», подготовленного телеканалом «Интер» к 30-летию возобновления в обители монашеской жизни.

После показа главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин обсудил фильм с участниками фестиваля, сообщается на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви.

Делегаты обсудили историю Киево-Печерской лавры, ее сегодняшнее положение, жизнь монахов, а также процесс создания показанного фильма.

Главный редактор телеканала «Интер» отметил, что фильмы, утверждающие ценность общих святынь, важно создавать вне зависимости от политической конъюнктуры. Также Антон Никитин поделился с участниками фестиваля планами представить фильм в Оксфорде.

Форум собрал представителей более чем 300 епархий. Также в Москву на "Веру и слово" приехала делегация Украинской Православной Церкви. В храме Христа Спасителя открылась выставка, посвященная 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.