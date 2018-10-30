Одесские священники отправили посылки в тюрьмы в ответ на письма заключенных

В рамках одного из направлений деятельности по оказанию помощи исправительным учреждениям сотрудники отдела по благотворительности и социальному служению Одесской епархии УПЦ помогли ряду заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Украины.

По просьбам, которые пришли в письмах от самих заключенных, были закуплены продукты и средства личной гигиены на несколько десятков человек и доставлены в исправительные учреждения Одесской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщает "Православная Одесса".

"Не первый год, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, социальный отдел Одесской епархии осуществляет свою деятельность в различных направлениях, основной целью которых является оказание помощи нуждающимся", - рассказали в Одесской епархии.