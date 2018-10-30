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В РПЦ предлагают регулярно проводить Всеправославные Соборы

18:38, 30 октября 2018
Православие
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В РПЦ предлагают регулярно проводить Всеправославные Соборы / patriarchia.ru

Об этом сказал Патриарх Кирилл на встрече с участниками VIII фестиваля православных СМИ «Вера и слово», сообщает сайт журнала «Фома».

«Надо, чтобы Соборы у нас собирались не раз в сто лет, но чтобы они собирались регулярно, и тогда мы могли бы действительно соборным разумом обсуждать проблемы, которые возникают», - сказал Патриарх Кирилл.

Он также добавил, что об этом говорил 31 августа в Стамбуле на встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Как отметил Патриарх Кирилл, если бы такой Собор удалось провести сейчас, то на нем можно было бы обсудить церковную ситуацию в Украине.

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