В РПЦ предлагают регулярно проводить Всеправославные Соборы

Всеправославные Соборы для обсуждения церковных вопросов нужно проводить «не раз в сто лет, а регулярно».

Об этом сказал Патриарх Кирилл на встрече с участниками VIII фестиваля православных СМИ «Вера и слово», сообщает сайт журнала «Фома».

«Надо, чтобы Соборы у нас собирались не раз в сто лет, но чтобы они собирались регулярно, и тогда мы могли бы действительно соборным разумом обсуждать проблемы, которые возникают», - сказал Патриарх Кирилл.

Он также добавил, что об этом говорил 31 августа в Стамбуле на встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Как отметил Патриарх Кирилл, если бы такой Собор удалось провести сейчас, то на нем можно было бы обсудить церковную ситуацию в Украине.