В РПЦ предлагают регулярно проводить Всеправославные Соборы
18:38, 30 октября 2018Православие
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В РПЦ предлагают регулярно проводить Всеправославные Соборы / patriarchia.ru
Всеправославные Соборы для обсуждения церковных вопросов нужно проводить «не раз в сто лет, а регулярно».
Об этом сказал Патриарх Кирилл на встрече с участниками VIII фестиваля православных СМИ «Вера и слово», сообщает сайт журнала «Фома».
«Надо, чтобы Соборы у нас собирались не раз в сто лет, но чтобы они собирались регулярно, и тогда мы могли бы действительно соборным разумом обсуждать проблемы, которые возникают», - сказал Патриарх Кирилл.
Он также добавил, что об этом говорил 31 августа в Стамбуле на встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Как отметил Патриарх Кирилл, если бы такой Собор удалось провести сейчас, то на нем можно было бы обсудить церковную ситуацию в Украине.
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