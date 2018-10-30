На фестивале православных СМИ рассказали об успешных проектах Церкви в соцсетях

Работу Русской Православной Церкви в социальных сетях обсудили на панельной дискуссии «Миссия в социальных медиа» 29 октября в рамках VIII фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

Об этом сообщает сайт журнала "Фома".

Ведущая телеканала «Спас» Елена Жосул отметила, что участники дискуссии — авторы и модераторы наиболее активных и успешных православных аккаунтов в соцсетях — наглядный пример того, как православный контент сегодня может быть востребован аудиторией соцмедиа, в том числе и при отсутствии бюджета на продвижение.

Об опыте своей работы в соцсетях рассказал самый популярный священнослужитель-блогер, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме священник Павел Островский.

По мнению отца Павла, каждый священник, ведущий свой личный блог, должен иметь чувство ответственности перед своей виртуальной «паствой».

Со своей стороны, руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала, как за два года работы в соцсетях ей и коллегам удалось собрать сеть из более чем 3 тысяч волонтеров по всем регионам, которые каждый день в режиме онлайн помогают женщинам, решившим отказаться от абортов.

Пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин поделился епархиальным опытом успешной работы в соцсетях. В частности, он отметил, что такая работа уже давно вышла за пределы епархии. Например, проповеди правящего архиерея переводятся на английский язык православными добровольцами в Индии.

Об опыте работы в соцмедиа в конфликтных ситуациях и правилах адекватной реакции на антицерковных оппонентов рассказали глава пресс-службы Архангельской епархии Михаил Насонов и главред журнала «ФОМА в Украине» протодиакон Александр Карпенко. Также они отметили важность интересного освещения в региональных блогах значимых событий и персоналий местного масштаба.