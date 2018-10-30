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На фестивале православных СМИ рассказали об успешных проектах Церкви в соцсетях

18:10, 30 октября 2018
Православие
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На «Вере и слове» рассказали об успешных проектах Церкви в соцсетях / foma.ru

Работу Русской Православной Церкви в социальных сетях обсудили на панельной дискуссии «Миссия в социальных медиа» 29 октября в рамках VIII фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

Об этом сообщает сайт журнала "Фома".

Ведущая телеканала «Спас» Елена Жосул отметила, что участники дискуссии — авторы и модераторы наиболее активных и успешных православных аккаунтов в соцсетях — наглядный пример того, как православный контент сегодня может быть востребован аудиторией соцмедиа, в том числе и при отсутствии бюджета на продвижение.

Об опыте своей работы в соцсетях рассказал самый популярный священнослужитель-блогер, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме священник Павел Островский.

По мнению отца Павла, каждый священник, ведущий свой личный блог, должен иметь чувство ответственности перед своей виртуальной «паствой».

/ foma.ru

Со своей стороны, руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала, как за два года работы в соцсетях ей и коллегам удалось собрать сеть из более чем 3 тысяч волонтеров по всем регионам, которые каждый день в режиме онлайн помогают женщинам, решившим отказаться от абортов.

Пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин поделился епархиальным опытом успешной работы в соцсетях. В частности, он отметил, что такая работа уже давно вышла за пределы епархии. Например, проповеди правящего архиерея переводятся на английский язык православными добровольцами в Индии.

Об опыте работы в соцмедиа в конфликтных ситуациях и правилах адекватной реакции на антицерковных оппонентов рассказали глава пресс-службы Архангельской епархии Михаил Насонов и главред журнала «ФОМА в Украине» протодиакон Александр Карпенко. Также они отметили важность интересного освещения в региональных блогах значимых событий и персоналий местного масштаба.

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