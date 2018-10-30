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Митрополит УПЦ принял участие в торжествах по случаю 95-летия создания Турецкой Республики

14:00, 30 октября 2018
Православие
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Митрополит Агафангел посетил дипломатическое представительство / eparhiya.od.ua

По приглашению Генерального консула Турции в Одессе господина Садин Аййылдыза митрополит Агафангел 29 октября посетил дипломатическое представительство, где принял участие в торжествах по случаю 95-й годовщины создания Турецкой Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Приветствуя Генерального консула, владыка поздравил дипломата с государственным праздником и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности на благо турецкого и украинского народов. 

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