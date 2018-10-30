В Днепропетровской епархии УПЦ представили музыкальный проект «Остров классики»

Вечером 29 октября в Днепровском академическом театре драмы и комедии, по благословению митрополита Иринея, центр православной культуры «Лествица» представил очередной музыкальный проект Андрея Шипко Место встречи – «Остров классики».

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ, зрителей порадовал монашеский хор Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря Киева, под управлением регента профессора, заслуженного деятеля искусств Украины протоиерея Дмитрия Болгарского.

Перед началом концерта весь зал аплодисментами приветствовал митрополита Иринея, которого поздравили с 25-летним юбилеем служения на Днепропетровский кафедре.

В программе выступления прозвучали песнопения первых веков христианства – композиции почти двухтысячелетней давности и самые современные образцы православных песнопений.

Концертная программа была посвященная 30-летию возрождения монашеской жизни Успенской Киево-Печерской лавры, которое торжественно отмечается в этом году.

Весь зал театра был заполнен, на «Остров классики» было роздано более тысячи пригласительных билетов.

Режиссер музыкального проекта, заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко сообщил, что следующий концерт очередного «Острова классики» пройдет в мае 2019 года.