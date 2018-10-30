В Голосеевском монастыре отмечают 30-летие представления матушки Алипии: доступ в усыпальницу открыт круглосуточно

В Свято-Покровском Голосеевском монастыре столицы сегодня, 30 октября, отмечают 30-летие со дня упокоения известной благочестивой монахини - матушки Алипии.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", доступ в усыпальницу матушки открыт круглосуточно, чтобы тысячи паломников, которые приехали со всей Украины могли поклониться ее мощам.

Богослужение в этот день возглавляет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Монахиня Алипия (в миру – Агафия Тихоновна Авдеева) родилась в 1905 году в Пензенской губернии, а в 1917-м, когда девочке было 12 лет, большевики расстреляли ее родителей у нее на глазах. Ведя благочестивую жизнь, Агафия скиталась по монастырям и во время Второй мировой войны была пострижена в монашество в Киево-Печерской лавре. Дар исцеления и прозорливости матушка Алипия получила еще при жизни, и множество людей приходили к ней в Голосеевскую обитель за духовной помощью и уходили исцеленными.

Каждый месяц в 30-х числах количество паломников монастыря достигает 5-20 тыс., а в день упокоения подвижницы, 30 октября, эта цифра достигает более 100 тыс. верующих. На месте дома подвижницы сегодня воздвигнута часовня Святителя Николая, где хранятся вещи матушки Алипии, найденные после обретения ее мощей, ее монашеская иконка и бутылочка со святой водой.

В память о матушке братия монастыря и сегодня кормит людей – ежедневно завтраки и обеды здесь получают 50-70 бездомных и малоимущих. Кроме того, монастырской кашей угощают и всех паломников.

Благодаря матушке Алипии, к которой не иссякают потоки паломников, семь лет назад при монастыре открылось Монастырское духовно-профессиональное училище им. прп. Иоанна Дамаскина, где сегодня обучаются и живут на полном пансионе 240 детей из малоимущих семей.