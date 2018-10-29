На фестивале православных СМИ представят более 500 сайтов

В понедельник 29 октября в подмосковном пансионате «Клязьма» открылся VIII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово», на который съехались более 500 представителей епархиальных СМИ.

В работе фестиваля принимают участие руководители информационных подразделений, редактора и представители православных СМИ и епархиальных медиапроектов, сообщает сайт журнала "Фома".

Накануне официального открытия фестиваля, в воскресенье 28 октября, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда провел традиционную дружескую встречу с гостями «Веры и слова».

Сам фестиваль в понедельник 29 октября начался с молебна. Участников ждет ежедневная насыщенная программа: круглые столы, мастер-классы и презентации епархиальных медиа-ресурсов.

Так, в первый день работы «Веры и слова», зам. директора Фонда «Фома Центр» Алексей Соколов на опыте журнала «Фома» рассказал о том, как успешно создать и продвинуть классическое медиа в век Интернет-технологий.

VIII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово» продлится до 1 ноября.