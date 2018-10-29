Под Запорожьем останки воинов Второй мировой перезахоронили по православным традициям

На Запорожье 26 октября останки 65 воинов Второй мировой перезахоронили по православным традициям.

В перезахоронении останков погибших воинов в селе Малый Утлюг Запорожской области приняли участие благочинный Мелитопольского районного округа игумен Макарий(Шадрин) вместе с настоятелем храма Петра и Павла с. Высокое Мелитопольского района иереем Василием Галетой. Об этом сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения села от фашистских захватчиков и реставрации братской могилы.

Председатель сельского совета с. Малый Утлюг поблагодарил всех, кто участвовал в реставрации Братской могилы.

Владимир Смердов – руководитель 268 поисковиков, поведал как тяжело даются раскопки, а "слезы рекой льются у тех, кто находит останки".

Благочинный совершил над останками погибших панихиду. По окончанию перезахоронения всех присутствующих ожидала братская трапеза.