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Под Запорожьем останки воинов Второй мировой перезахоронили по православным традициям

23:34, 29 октября 2018
Православие
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Останки 65 воинов  перезахоронили по православным традициям  / hramzp.ua

В перезахоронении останков погибших воинов в селе Малый Утлюг Запорожской области приняли участие благочинный Мелитопольского районного округа игумен Макарий(Шадрин) вместе с настоятелем храма Петра и Павла с. Высокое Мелитопольского района иереем Василием Галетой. Об этом сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

/ hramzp.ua

Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения села от фашистских захватчиков и реставрации братской могилы.

/ hramzp.ua

Председатель сельского совета с. Малый Утлюг поблагодарил всех, кто участвовал в реставрации Братской могилы.

/ hramzp.ua

Владимир Смердов – руководитель 268 поисковиков, поведал как тяжело даются раскопки, а "слезы рекой льются у тех, кто находит останки". 

Благочинный совершил над останками погибших панихиду. По окончанию перезахоронения всех присутствующих ожидала братская трапеза.

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