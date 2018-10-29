На Полесье священники УПЦ отпели сержанта погранвойск, погибшего в ООС

Православное Полесье в селе Залужье Дубровицкого района Ровенской области в воскресенье, 28 октября провело в последний путь воина ООС - старшего сержанта Александра Котяша, 1992 года рождения.

По просьбе родителей погибшего чин похорон возглавил протоиерей Павел Коваль - настоятель Свято-Ильинского Храма села Залужье, Дубровицкого района, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

Протоиерей Павел Коваль выразил соболезнования управляющего епархией, митрополита Анатолия родным погибшего, в частности, сказав: «Церковь вместе с родными оплакивает смерть воина, молитвенно просит у Бога прощения грехов и бессмертие его души. К сожалению, - как отметил Митрополит Анатолий, - это не первый полищук, который положил свою жизнь ради целостности границ нашего государства и мирной жизни наших соотечественников».

Воин погиб от пулевого ранения 24 октября, защищая территориальную целостность нашего государства. У покойного остались родители и два брата,

В последний путь провести погибшего пришли родные, одноклассники, односельчане.