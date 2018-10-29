Николая Караченцова отпел Патриарх Кирилл

В московском храме Воскресения Словущего Патриарх Кирилл совершил отпевание актера Николая Караченцова, скончавшегося на 74-м году жизни 26 октября.

Об этом сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на российские СМИ.

"Совершая чин отпевания, давайте помолимся все вместе, чтобы Господь принял душу раба своего Николая в вечные свои небесные обители, чтобы открыл перед ним дверь этой вечной жизни, чтобы успокоил тех родных и близких, которые сегодня особенно переживают расставание с близким для них и дорогим человеком", - сказал на отпевании Патриарх Кирилл.

Он также отметил, Николай Караченцов останется в памяти многих "и как прекрасный человек выдающегося таланта и способностей, и как человек, с верой прошедший в сердце тяжелейшие годы испытаний и завершение своего жизненного пути".

На отпевание известного артиста в этот день в храм пришли его родные и близкие, друзья, почитатели таланта артиста, а также прихожане храма, который он посещал.

Известный советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве после продолжительной болезни. До своего 74-летия он не дожил один день.