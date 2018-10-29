Уманская епархия УПЦ отметила 10-летие своего существования

В Уманской епархии УПЦ в Свято-Николаевском кафедральном соборе Умани 28 октября молитвенно отметили 10-летний юбилей создания епархии. Как сообщает пресс-служба Уманской епархии УПЦ, за Божественной литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. Богослужение возглавил митрополит Пантелеимон. Он удостоил очередных церковных наград клириков епархии

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