Уманская епархия УПЦ отметила 10-летие своего существования
15:26, 29 октября 2018Православие
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Уманская епархия УПЦ отметила 10-летие / eparhia-uman.org.ua
В Уманской епархии УПЦ в Свято-Николаевском кафедральном соборе Умани 28 октября молитвенно отметили 10-летний юбилей создания епархии.
Как сообщает пресс-служба Уманской епархии УПЦ, за Божественной литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
Богослужение возглавил митрополит Пантелеимон. Он удостоил очередных церковных наград клириков епархии
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