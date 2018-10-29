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Уманская епархия УПЦ отметила 10-летие своего существования

15:26, 29 октября 2018
Православие
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Уманская епархия УПЦ отметила 10-летие / eparhia-uman.org.ua

Как сообщает пресс-служба Уманской епархии УПЦ, за Божественной литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Богослужение возглавил митрополит Пантелеимон. Он удостоил очередных церковных наград клириков епархии

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