Отпевание актера Николая Караченцова совершит Патриарх Кирилл

В храме Воскресения Словущего Патриарх Кирилл 29 октября совершит отпевание актера Николая Караченцова, который умер 26 октября.

Об этом сообщает "Фома" со ссылкой на российское информагентство.

«Патриарх Кирилл совершит отпевание русского артиста Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке», — написал в воскресенье 28 октября в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве после тяжелой продолжительной болезни. До своего 74-летия он не дожил один день.