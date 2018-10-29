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Отпевание актера Николая Караченцова совершит Патриарх Кирилл

13:16, 29 октября 2018
Православие
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Николай Караченцов / foma.ru

Об этом сообщает "Фома" со ссылкой на российское информагентство. 

«Патриарх Кирилл совершит отпевание русского артиста Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке», — написал в воскресенье 28 октября в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве после тяжелой продолжительной болезни. До своего 74-летия он не дожил один день.

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