Братия Киево-Печерской лавры передали подарки детям центра социально-психологической реабилитации

Братия Киево-Печерской лавры передали подарки подопечным детям центра социально-психологической реабилитации села Копылова, Киевской области. Главе отдела социального служения Киево-Печерской лавры иеромонаху Лукиану, приехавшему к детям, подопечные отдела показали выставку, посвященную «золотому» времени года, сообщает пресс-служба лавры. Отец Лукиан привез сладости к чаю, пообщался с детьми.

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