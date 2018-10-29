Братия Киево-Печерской лавры передали подарки детям центра социально-психологической реабилитации
12:15, 29 октября 2018Православие
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Братия Киево-Печерской лавры передали детям подарки / lavra.ua
Братия Киево-Печерской лавры передали подарки подопечным детям центра социально-психологической реабилитации села Копылова, Киевской области.
Главе отдела социального служения Киево-Печерской лавры иеромонаху Лукиану, приехавшему к детям, подопечные отдела показали выставку, посвященную «золотому» времени года, сообщает пресс-служба лавры.
Отец Лукиан привез сладости к чаю, пообщался с детьми.
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