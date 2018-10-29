Митрополит Онуфрий напомнил, что наибольшее дело - научиться властвовать самим собой

Главное дело человека – властвовать не миром, а собой и своим сердцем.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в монастыре святой Марии Магдалины в Белой Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель рассказал о смысле притчи о сеятеле (Мф. 13: 3-23) и отметил, что самое главное дело в жизни каждого человека — «работать над духовным совершенствованием».

«Кое-кто говорит, что великое дело — быть политиком, направлять вправо и влево мир. Кое-кто говорит, что великое дело — быть царем и властвовать людьми. Но самое великое дело — научиться властвовать самим собой, управлять своими страстями и пороками, своим сердцем», — подчеркнул Архипастырь.

Блаженнейший владыка добавил, что помогают в духовном совершенствовании человеку, то есть «в очищении сердца от греха и жестокости», именно молитва, пост и жизнь по Божественным заповедям. «Чтобы очистить сердце, надо свою жизнь вверить Богу, то есть построить ее на принципах Священного Писания. Возможно, это будет немодным. Возможно, кто-то назовет нас малодушными, слабыми, — не надо на это обращать внимания. Следует строить свою жизнь на Божьих заповедях… Тогда человек приносит добрые плоды».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также отметил, что очень мало людей, которые стремятся жить по-Божески, поэтому и не приносят добрых плодов. К таким людям, по словам Владыки, относятся атеисты и те, кто не отрицают Бога, но постоянно жалуются и обвиняют Бога в несправедливости. «Говорить, что я достоин лучшей участи, нельзя, потому что этим мы хулим Бога, мы оскорбляем Бога. Мы должны всегда благодарить Его и говорить: “Господи, я знаю, что получил больше, чем достоин, потому что я ничего не достоин”. Когда Бог видит такое смирение, то… посылает человеку все, что нужно для жизни», — пояснил Архипастырь.

Также к таким людям относятся те, кто верят в Бога, но не вверяют Ему свою жизнь, и те, кто постоянно откладывают исправление своей жизни на завтра. «Эти люди принимают Слово Божье, когда их за это хвалят, а когда их веру не хвалят, а преследуют, то они отпадают», — добавил Блаженнейший владыка.

Что же делать тогда, когда мы понимаем, что относимся именно к таким людям с «сердцем, как дорога»? Предстоятель посоветовал «не отчаиваться, а работать над собой»: «Мы должны почитать Святое Евангелие, почитать Молитвослов, и начинать строить свою жизнь на основе Божественного Закона. Тогда, постепенно, эта жестокость души смягчится, душа наполнится добром, чистотой, и мы также будем приносить спасительные добрые плоды», — подытожил Владыка.