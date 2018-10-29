В Павлограде православные отметили 120-летие Спасского собора

Православные Павлограда отметили 120-ю годовщину Спасского собора.

Как сообщает павлоград.dp.ua, архиерейское богослужение состоялось 28 октября, возглавил его митрополит Ириней.

В честь праздника в соборе выставили для поклонения старинную икону Рождества Христова. Ее передал воинскому Покровскому храму Павлограда настоятель Благовещенского собора в Днепре Василий Синюк, обнаружив связь иконы с храмом.

В 1898 году в Павлограде была только одна православная церковь – Свято-Вознесенский собор на центральной площади. По легенде, звон его колокольни слышали в радиусе 30 км, но прихожан он не вмещал и был постоянно переполнен. Тогда местный купец Яков Голубицкий построил напротив него еще один храм и назвал в честь иконы Спаса Нерукотворного. В советские времена главный Свято-Вознесенский собор взорвали, а вход в Спасский собор закрыли зданием спортивной школы, для чего разрыли могилы Якова Фёдоровича и его супруги. Долгое время в храме был спортзал, и только в 1991 году его открыли для богослужений.