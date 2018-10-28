К трехлетию основания Покровского скита под Одессой высадили алею хвойных деревьев

В субботу, 27 октября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Свято-Покровский скит селе Мариновка Беляевского района.

Владыка вместе с братией обители и воспитанниками Одесской духовной семинарии высадил несколько десятков хвойных деревьев, которые украсили этот духовный оазис, сообщает "Православная Одесса".

В субботу исполнилось ровно три года, как Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил на своём заседании основать скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в с. Мариновка Одесской области.

"За это время трудами и молитвами митрополита Агафангела некогда пустовавшее место превратилось в цветущую обитель: преобразился и храм, и окружающая территория, были построены святые врата, 4-х и 2-х этажные корпуса, летняя братская трапезная, вокруг высажены сотни хвойных, лиственных и плодовых деревьев, множество кустарников и цветов, а дорожки выложены тротуарной плиткой", - рассказали в Одесской епархии УПЦ.