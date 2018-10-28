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К трехлетию основания Покровского скита под Одессой высадили алею хвойных деревьев

17:32, 28 октября 2018
Православие
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К трехлетию основания Покровского скита под Одессой высадили алею хвойных деревьев / eparhiya.od.ua

Владыка вместе с братией обители и  воспитанниками Одесской духовной семинарии высадил несколько десятков  хвойных деревьев, которые украсили этот духовный оазис, сообщает "Православная Одесса". 

/ eparhiya.od.ua

В субботу исполнилось ровно три года, как Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил на своём заседании основать скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря  в с. Мариновка Одесской области. 

"За это время трудами и молитвами митрополита Агафангела некогда пустовавшее место превратилось в цветущую обитель: преобразился и  храм, и окружающая территория, были построены святые врата, 4-х и 2-х  этажные корпуса, летняя братская трапезная, вокруг высажены сотни  хвойных, лиственных и плодовых деревьев, множество кустарников и  цветов, а дорожки выложены тротуарной плиткой", - рассказали в Одесской епархии УПЦ.

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