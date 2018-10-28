Монахи Киево-Печерской лавры передали подарки подопечным из детского реабилитационного центра

Глава отдела социального служения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры иеромонах Лукиан посетил Центр социально-психологической реабилитации детей села Копылова Макаровского района Киевской области.

Отцу Лукиану дети показали небольшую выставку, посвященную «золотому» времени года – осени. Иеромонах Лукиан привез воспитанникам центра сладости к чаю, пообщался с детворой и похвалил выставочные экспонаты, сообщает сайт обители.

Братия соцотдела постоянно заботится о детях, оказавшихся в трудном положении, благодарит всех, кто помогает их подопечным, а также напоминает о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела социального служения Лавры.