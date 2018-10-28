цей матеріал доступний українською

В Киеве помолились о погибших полицейских

15:32, 28 октября 2018
Православие
1602 0
В Киеве помолились о погибших полицейских / mitropolia.kiev.ua

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благочинный Голосеевского благочиния Киевской митрополии УПЦ протоиерей Павел Кириллов посетил Полк полиции особого назначения в городе Киеве и совершил панихиду по полицейским, погибшими при исполнении служебных обязанностей.

Заупокойную молитву разделили родственники и многочисленные друзья и коллеги погибших, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

В своем слове священник сказал: "Ребята, которые находятся на переднем крае борьбы с преступностью и рискуют своей жизнью каждый день, в полной мере выполняют главную заповедь о любви к Богу и к ближним - "Нет большей любви, чем положить душу свою за друзей своих".

/ mitropolia.kiev.ua

Духовенство Свято-Вознесенского храма на протяжении многих лет опекает личный состав этого подразделения и всегда молится об украинских защитниках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter