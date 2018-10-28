В Киеве помолились о погибших полицейских

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благочинный Голосеевского благочиния Киевской митрополии УПЦ протоиерей Павел Кириллов посетил Полк полиции особого назначения в городе Киеве и совершил панихиду по полицейским, погибшими при исполнении служебных обязанностей.

Заупокойную молитву разделили родственники и многочисленные друзья и коллеги погибших, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

В своем слове священник сказал: "Ребята, которые находятся на переднем крае борьбы с преступностью и рискуют своей жизнью каждый день, в полной мере выполняют главную заповедь о любви к Богу и к ближним - "Нет большей любви, чем положить душу свою за друзей своих".

Духовенство Свято-Вознесенского храма на протяжении многих лет опекает личный состав этого подразделения и всегда молится об украинских защитниках.