Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в монастыре святой Марии Магдалины в Белой Церкви

В Воскресенье, 28 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в женском монастыре в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в г. Белая Церковь.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После Божественной литургии митрополит Августин поблагодарил Блаженнейшего Владыку за визит и совместную молитву. Предстоятель поздравил настоятельницу монастыря игуменью Фотину (Бондаренко) с 50-летием со дня рождения и за труды на благо Церкви наградил ее орденом равноапостольной княгини Ольги.

Церковные награды также получили благотворители, которые прилагают усилия для благоустройства обители. Игуменья Фотина произнесла благодарственное слово, после чего Архипастырь благословил всех.