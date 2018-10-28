В Нью-Йорке проведут симпозиум к 100-летию расстрела семьи Николая ІІ
13:25, 28 октября 2018Православие
270 0
Симпозиум состоится 10-го ноября / youthpv.org
Молодежная ассоциация равноапостольного князя Владимира устраивает в Нью-Йорке симпозиум, посвященный 100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев, на тему: "Монархия, модерн и мифология от Вавилона до Византии и до наших дней".
Симпозиум состоится 10-го ноября в Синодальной резиденции Русской Зарубежной Церкви в Нью Йорке, сообщается на сайте Молодежной ассоциации князя Владимира.
В программе - выступление профессора истории Hellenic College Николая Гансона. По окончании доклада состоится дискуссия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter