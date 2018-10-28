В Нежине проходит фестиваль церковных хоров
В Нежине начался епархиальный фестиваль церковных хоров “Покровские колокола”.
В субботу, 27 октября, по благословению Архиепископа Нежинского и Прилукского Климента состоялся первый отборочный тур общеепархиального фестиваля церковных хоров “Покровские колокола”, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.
В отборочном туре приняли участие следующие хоровые коллективы:
1. Успенского храма с. Колесники Нежинского района;
2. Георгиевской церкви с. Липов Рог Нежинского района;
3. Николаевской церкви с. Вертиевка Нежинского района;
4. Параскевиевской церкви с. Макаровка Бобровицкого района;
5. Архистратиго-Михайловской церкви с. Безугловка Нежинского района;
6. Ильинской церкви с. Боршна Прилукского района;
7. Феодосиевской церкви с. Халимоновое Бахмачского района;
8. Богоявленской церкви с. Володькова Девица;
9. Крестовоздвиженской церкви с. Николаевка Борзнянского района;
10. Покровской церкви с. Сергеевка Прилуцкого района;
11. Михайловской церкви с. Подище Прилукского района;
12. Покровской церкви с. Заудайка Ичнянского района;
13. Воскресенской церкви с. Журавка Варвинского района;
14. Николаевской церкви с. Атюша Коропского района.
В конце певческого действа Архиепископ Климент поблагодарил всех конкурсантов и вручил хоровым коллективам благословенные архиерейские грамоты и иконы святителя Иоанна, Митрополита Тобольского.
Вторая часть фестиваля состоится 4 ноября.