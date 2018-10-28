В Нежине проходит фестиваль церковных хоров

В Нежине начался епархиальный фестиваль церковных хоров “Покровские колокола”.

В субботу, 27 октября, по благословению Архиепископа Нежинского и Прилукского Климента состоялся первый отборочный тур общеепархиального фестиваля церковных хоров “Покровские колокола”, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.

В отборочном туре приняли участие следующие хоровые коллективы:

1. Успенского храма с. Колесники Нежинского района;

2. Георгиевской церкви с. Липов Рог Нежинского района;

3. Николаевской церкви с. Вертиевка Нежинского района;

4. Параскевиевской церкви с. Макаровка Бобровицкого района;

5. Архистратиго-Михайловской церкви с. Безугловка Нежинского района;

6. Ильинской церкви с. Боршна Прилукского района;

7. Феодосиевской церкви с. Халимоновое Бахмачского района;

8. Богоявленской церкви с. Володькова Девица;

9. Крестовоздвиженской церкви с. Николаевка Борзнянского района;

10. Покровской церкви с. Сергеевка Прилуцкого района;

11. Михайловской церкви с. Подище Прилукского района;

12. Покровской церкви с. Заудайка Ичнянского района;

13. Воскресенской церкви с. Журавка Варвинского района;

14. Николаевской церкви с. Атюша Коропского района.

В конце певческого действа Архиепископ Климент поблагодарил всех конкурсантов и вручил хоровым коллективам благословенные архиерейские грамоты и иконы святителя Иоанна, Митрополита Тобольского.

Вторая часть фестиваля состоится 4 ноября.