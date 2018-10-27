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Православные в Швейцарии отметили 140-летие церкви великомученицы Варвары в Веве

17:18, 27 октября 2018
Православие
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Состоялось празднование 140-ой годовщины церкви великомученицы Варвары в Веве / synod.com

В день праздника, 14 октября, торжественно вспоминалось 140-летие со дня освящения храма святой Великомученицы Варвары. Именно к этой дате было приурочено полное обновление позолоты храмового купола, сообщил 25 октября официальный сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

/ synod.com

"Чтобы разделить радость торжества, в храме собрались многочисленные прихожане и друзья прихода, которые приехали издалека. Прибывший из Москвы хор Покров очень гармонично вписался в богослужение Божественной литургии", - говорится в сообщении. 

/ synod.com

После литургии был совершён молебен с крестным ходом вокруг храма. Протоиерей Павел огласил содержание грамоты, которую Синод РПЦЗ выдал Вевейскому приходу.

/ synod.com

За праздничным обедом в одном из престижных отелей на берегу озера собралось 130 приглашённых. По завершении обеда состоялся концерт хора Покров.

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