Православные в Швейцарии отметили 140-летие церкви великомученицы Варвары в Веве

Православные в Швейцарии отметили 140-летие церкви великомученицы Варвары в городе Веве.

В день праздника, 14 октября, торжественно вспоминалось 140-летие со дня освящения храма святой Великомученицы Варвары. Именно к этой дате было приурочено полное обновление позолоты храмового купола, сообщил 25 октября официальный сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

"Чтобы разделить радость торжества, в храме собрались многочисленные прихожане и друзья прихода, которые приехали издалека. Прибывший из Москвы хор Покров очень гармонично вписался в богослужение Божественной литургии", - говорится в сообщении.

После литургии был совершён молебен с крестным ходом вокруг храма. Протоиерей Павел огласил содержание грамоты, которую Синод РПЦЗ выдал Вевейскому приходу.

За праздничным обедом в одном из престижных отелей на берегу озера собралось 130 приглашённых. По завершении обеда состоялся концерт хора Покров.