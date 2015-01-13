Канонизирован старец Паисий Святогорец

По эксклюзивной информации греческого портала Ромфеа, еще днем стало известно, что Константинопольская Патриархия начала процесс канонизации старца Паисия.

Теперь же последовало официальное заявление Священного Синода Вселенского Патриархата о причислении старца Паисия к лику святых Православной Церкви.

"Сегодня, во вторник 13 января 2015 года, Священный Синод собрался на очередное Заседание под председательством Патриарха Варфоломея. Темой заседания явился доклад Комиссии по канонизации святых, в котором было предложено причислить старца Паисия к лику святых.

После подробного изучения представленных фактов Синод единогласно постановил причислить к лику святых схимонаха Паисия Агиорита

Патриарх Варфоломей и Священный Синод.

13 января 2015 г".

pravoslavie.ru